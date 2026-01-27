「ワールド・ベースボール・クラシック2026」は2026年3月5日に東京での一次ラウンドが開幕、メジャー組も大谷翔平選手のほか、山本由伸投手、鈴木誠也外野手らの参加も決まり、楽しみにしている野球ファンは多いだろう。ところが、はたして前回（2023年）のように日本中が熱狂するだろうかと、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は心配している。1月26日の放送では、司会の羽鳥慎一アナが「前回ほど盛り上がりがあるか