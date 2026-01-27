資料陸上自衛隊第14旅団が司令部を置く善通寺駐屯地（香川・善通寺市） 上司に対して暴言を発した自衛隊善通寺駐屯地の3等陸曹（40）が停職1日の懲戒処分を受けました。善通寺駐屯地の業務隊司令職務室によると、3等陸曹は2023年2月、駐屯地の守衛室、「警衛所」で勤務していた際、上司にあたる上級者から業務上のミスを指摘されたことに対して立腹しました。そして、「お前」「ボケ」「雑魚」などの暴言を発したというこ