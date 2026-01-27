今日27日(火)は、仙台や新潟、鹿児島で気圧下降の影響度が大きくなっています。気圧の低下で体調を崩しやすい方は、注意が必要です。明日28日(水)以降は、全国的に気圧が低下する日が多くなるため、日頃から規則正しい生活を心がけましょう。今日は北日本を中心に下降の影響度大今日27日(火)は、日本海から進む低気圧が北日本を通過します。このため、仙台や新潟など、東北や北陸を中心に気圧の下がる影響が大きくなっています。南