東京時間11:00現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝26227.00（-33.00-0.13%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5098.80（-23.50-0.46%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は時間外で反落、リスク警戒からの買いが昨日は目立ったが、時間外は調整売り。東京金も小幅ながらマイナス圏