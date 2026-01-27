【新興国通貨】ドルペソは年初来安値更新=メキシコペソ ドルペソは今月半ばからのドル安ペソ高の流れに加え、米連邦政府機関閉鎖警戒でのドル全面安もあり、17.25ペソ割れを付けるなど、年初来安値を更新してドル安ペソ高となった。その後安値からは少し戻している。 対円では昨日の円高局面で8円83銭まで下げたが、その後少し戻して8円90銭前後でもみ合い。 MXNJPY 8.900USDMXN17.340