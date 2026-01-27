アジア株韓国株大幅反発、トランプ氏の関税脅迫が皮肉にも投資家心理を押し上げ 東京時間11:13現在 香港ハンセン指数 27023.00（+257.48+0.96%） 中国上海総合指数 4113.60（-19.01-0.46%） 台湾加権指数 32271.38（+206.86+0.65%） 韓国総合株価指数 5011.97（+62.38+1.26%） 豪ＡＳＸ２００指数 8956.90（+96.81+1.09%） アジア株は上海を除いて上昇。 米政府機関閉鎖の可能性