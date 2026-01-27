俳優の宇梶剛士（63）が、24日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後8・00）に出演。俳優を目指した経緯を明かした。MCの「メッセンジャー」黒田有、「チュートリアル」徳井義実と3人で大阪のスポットを巡る企画。そこで「18歳の半ばぐらい」に目指したという俳優の話になった。宇梶は少し話しづらそうに「ちょっと荒れてたんですけど、静かに読書に“集中”できる環境にしばらくいさせてもらって」と回想すると、徳井