中国へ返還される東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダは27日、生まれ育った上野動物園を後にします。双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイの観覧は25日で終了しましたが、上野動物園の周辺には27日も名残を惜しむファンが集まっています。ファン「パンダが完全に日本からいなくなってしまうんだなというのはやっぱり寂しいですね」「まだ信じられないですね」2頭は27日中に上野動物園を出発し、成田空港から2