午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５２２、値下がり銘柄数は１００８、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、非鉄金属、卸売、海運など。値下がりで目立つのは医薬品、電気・ガス、陸運など。 出所：MINKABU PRESS