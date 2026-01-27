パルグループホールディングスは４日ぶり反落。２６日取引終了後、２０２５年１２月の月次売り上げ概況を発表。既存店売上高（小売店とネット通販の合計）は前年同月比２．８％減と、８カ月ぶりにマイナスに転じた。これが嫌気されているようだ。なお、全店ベースでは同１．５％増とプラス基調を維持した。 出所：MINKABU PRESS