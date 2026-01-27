アトムリビンテックがしっかり。同社は２６日取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（２５年７～１２月）の単独業績に関し、最終利益が従来の予想を５５００万円上回る２億１５００万円（前年同期比５．３％減）と上振れして着地したようだと発表。株価の支援材料となったようだ。販売費及び一般管理費の圧縮が奏功する。売上高に関しては計画を８１００万円下回る５３億５９００万円（同１．６％増）となったもようだと