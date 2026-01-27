極東貿易が底堅い。同社は２６日の取引終了後、子会社がインドに現地法人を設立することを決めたと発表。これを手掛かり視した買いが株価を下支えしたようだ。既存顧客へのサービス向上を図るとともに、インド国内のローカルサプライヤーの開拓を進める。インド産品について国内外の顧客に対して拡販する体制も整えていく。 出所：MINKABU PRESS