・ケミプロはＳ高街道をばく進中、ついに２７年ぶりの上場来高値にツラ合わせ ・住友鉱は３日続伸と買い人気続く、金価格は一時５１００ドル台で連日の最高値 ・アステリアは３日続伸、鴻池運輸がアステリアワープを採用 ・ファナックは３日ぶり反発、４～１２月期の最終利益１４％増を好感 ・三菱重が６日続落、トランプ米政権の国防費増額圧力もテクニカルな下値模索が続く ・ワイヤレスＧは一時Ｓ高、次世代Ｗ