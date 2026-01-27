現役時代にレアル・マドリーで活躍した元ブラジル代表DFマルセロ氏(37)の息子が同クラブとプロ契約を結んだ。偉大な父を持つFWエンツォ・アウベス(16)は26日に自身のインスタグラム(@enzoalvesv)を更新。「初めてのプロ契約にサインできてうれしい! アラ・マドリー!」と、マルセロ氏も同席した写真とともに報告した。エンツォ・アウベスは2017年にレアルのアカデミーに入団し、これまでストライカーとしてゴールを量産。昨年