インテリアとの調和や飾る楽しみにもこだわった、アカチャンホンポのひな人形に注目！飾り付けできる親王ケース飾り・親王飾り「クリスタル煌舞絵巻」ナチュラルテイストから趣のある伝統的なデザインまで、多彩なラインナップを誇るアカチャンホンポのひな人形。今回は、その中から選りすぐりのひな人形を一部ご紹介します！■飾り付けができるケース飾り好みに合わせて人形やお道具を飾れるシリーズが登場。ケース飾りとしても、