高血圧とは、血管にかかる圧力である血圧が高い状態を指します。高血圧でも、特に自覚症状が現れない方もいます。しかし、脳卒中をはじめとしたさまざまな病気の危険を高めることが知られています。今回の記事では、高血圧の症状を解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「高血圧の方が避けるべき飲み物」はご存知ですか？飲んだ方がよい飲み物も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。