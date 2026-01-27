MLB Japanは1月25日、公式Xを更新。全米野球記者協会（BBWAA）主催の晩さん会に出席したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）ら選手の写真を公開した。 大谷は昨季、3年連続4度目となるMVPを受賞。晩さん会への出席は2年ぶり3度目となった。MLB Japanは「年間アワードの授賞式！」と題し、選手や家族が並ぶ写真を投稿。大谷は妻の真美子さんとともに晩さん会に出席した。 公開された写真で最もファンの