27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 76482 -42.9 47540 ２. 純銀信託 5077969.3 57000 ３. 純金信託 14747 -26.7 23970 ４. 野村日経平均 11430 -12.4 55060