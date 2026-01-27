元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が27日までに自身のインスタグラムを更新し、PL学園出身の元プロ野球選手との3ショットを披露した。「今日は、ゴルフコンペでした！」と書き出すと、自身と同じくPL学園出身で後輩にあたる元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏、元楽天監督の今江敏晃氏のゴルフウエア姿の3ショットをアップ。宮本氏は同志社大学の後輩でもある。「名球界出身３人に、PL３人、東北、上宮、報徳、横浜、（