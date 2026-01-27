昨年阪神からトレード移籍した日本ハムの島本浩也投手（32）が、27日までに自身のインスタグラムを更新し阪神の先輩・岩崎と惜別キャッチボールを行ったことを報告した。岩崎は前日26日に自身のインスタグラムに島本とキャッチボールを行う動画を投稿。島本の投じたボールの軌道が分かるアングルで撮影されており、ナイスボールという意味で「ぐったま」とコメントを添えていた。島本はその動画をシェアし「ラストキャッチボ