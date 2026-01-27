今年も各地で大雪が観測されています。雪国での暮らしは何かと大変ですが、石川県能美市にある「いしかわ動物園」では、雪浴びを楽しむホワイトタイガーの姿が。新雪を堪能していました😊⛄️ (@ishikawazoo_jpより引用)こちらは、いしかわ動物園で暮らすホワイトタイガー「クラウン」くんです。ふわふわの新雪に大喜びですね。新雪の上に寝そべって頬ずりしたり、体にかけたり……、でっかい猫みたいで可愛い。