【モデルプレス＝2026/01/27】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が1月25日、自身のInstagramを更新。新しい髪色を披露し、反響が寄せられている。【写真】39歳元モー娘。「似合うの凄い」話題の大胆イメチェン姿◆高橋愛、ハイトーンカラーのニューヘアを披露高橋は「new color」と写真につづり、コメントにオレンジと白のハートを複数個並べ、これまでの紫髪や根本が黒の金髪からガラリと印象を変えたハイトーンカラーを披露。