【frayns guitars . l4f】（新潟県木のニオイで今日もハッピー40歳とちょっと）初めて投稿させて頂きます。思う存分に愛機を自慢して良い場所とのことなので、私が出会ったアコースティックギターの中で断トツに最強に最高にたまらんこのギターを紹介させてください。まずは外見！美しいインレイヘッド、そして夕陽のように美しくも胸を熱くするサンバースト塗装のフィニッシュ！L-４モデルのオーバルホールがビンテージ感まで