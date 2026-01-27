ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開してきた総合エンタテインメント・プロジェクト『HiGH&LOW』が10周年を迎える。これを記念して、2026年の1年間を「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」と銘打ち、10周年プロジェクトが始動した。この10周年プロジェクトでは、1年間を通して映像、音楽、ライブ、イベント、デジタル施策など多角的な展開がなされていく。プロジェクト始動にあわせロードマップも解禁された