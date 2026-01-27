ナショナルズは２６日（日本時間２７日）、２月から米フロリダ州ウエストパームビーチで行われるメジャーキャンプに招待選手として参加する１０人を発表し、小笠原慎之介投手（２８）が名を連ねた。小笠原は２４年オフに中日からポスティング制度を利用し、ナショナルズと２年総額３５０万ドドル（約５億４３００万円＝契約発表時のレート）で契約したが、１年目はオープン戦５試合で防御率１１・２５と打ち込まれ、開幕はマイ