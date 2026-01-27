最高裁刑事裁判で勾留中の被告人が法廷に入る際、手錠と腰縄を付けたままとなっている運用を改めるよう、最高裁が全国の地裁と高裁に通知したことが27日、最高裁への取材で分かった。被告人の人権への配慮から、法務省や警察庁と協議した上で決まったという。手錠と腰縄は被告人の逃走を防ぐため、裁判官の法廷警察権に基づき、入廷後は指示があるまで付けたままにされるのが一般的だ。裁判員裁判では、市民である裁判員に予断