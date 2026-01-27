「参政党はずっと、日本人ファースト！」1月17日、JR大宮駅前で今年初の街頭演説に臨んだ神谷宗幣代表（48）。選挙を前に気合い十分かと思いきや――。◆ ◆ ◆高市政権への露骨なすり寄り昨年7月の参院選で躍進した参政党。その後の9月には、現職3人（当時）を含む衆院選の公認候補者39人を早くも発表した。公認候補者の公募を積極的にアピールするなど気勢を上げていたが、高市政権の誕生以降、勢いに翳りが見え始めたという