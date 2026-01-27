歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新し、昨年9月に誕生した双子の男の子との育児ライフを公開しました。特に最近は、絵本の読み聞かせに夢中になっている様子を投稿しています。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「絵本読み聞かせにハマってます！」「親子二代で同じ絵本読めるなんてうれしい」双子育児のリアルも吐露「これまでの自由が全て封印された感じ」中川さんは「絵本読み聞かせにハマってます！」