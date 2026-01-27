犬に使ってはいけない食器4つ 1.洗いにくく汚れが残りやすい 一昔前に比べると、犬用のアイテムがとても充実していて、おしゃれで機能的な商品がたくさん販売されていると思います。 しかし、デザイン性を重視して、機能や使い勝手にはあまり配慮がされていない商品があるのも事実です。 犬用食器で注意したいのが、傷つきやすくデリケートな素材でできていたり、飾りや凹凸が多くついていたりするものです。 そうし