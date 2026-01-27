きょう（27日）午前、香川県三木町で林野火災があり、消火活動が行われています。 消防によりますと、三木町奥山の旧神山小・中学校から西南西に約140ｍの山で、火災が発生しているということです。 午前11時現在、消防車20数台で消火活動を行っているということです。