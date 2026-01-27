瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りになっています。昼過ぎ以降も雲が広がりやすいでしょう。海沿いを中心に空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で11度、津山で8度の予想です。26日よりも2度前後気温が高くなります。 28日も雲が多くなり、岡山県北部では雪の降るところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス3度、高松で2度