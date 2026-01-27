世界で最も熱狂的な支持を集めるサッカークラブの一つ、マンチェスター・ユナイテッドが、ついにドラマ界へと進出する。米ライオンズゲート（Lionsgate）と提携し、同クラブの波乱に満ちた歩みを、Netflixの人気シリーズ『ザ・クラウン』のような重厚なタッチで描くテレビドラマシリーズを計画していることが明らかになった。