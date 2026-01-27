とんかつ専門店『松のや』から”にんにくを美味しく食べる料理”が登場する。2026年1月28日から売り出されるのは、ジョージア郷土料理「シュクメルリ」をアレンジした「シュクメルリチキンかつ定食」。背徳感たっぷりのメニューとは、いったいどんな味わいなのか。松屋の人気メニューが『松のや』で復活！牛丼チェーン『松屋』で2020年1月に販売した「シュクメルリ鍋定食」は、復刻メニュー総選挙で1位を獲得し、大人気のメニュー