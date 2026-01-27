現地１月26日、田中碧が所属するリーズはプレミアリーグ第23節でエバートンと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。この試合で田中は１点リードで迎えた66分から途中出場。76分には自陣左サイドで抜け出した相手に対応したがクロスを防げず、そこから同点弾が生まれてしまった。リーズの地元メディア『YORKSHIRE EVENING POST』は、採点記事で日本代表MFを「４点」とし、以下のように寸評を添えた。「リーズが必要としてい