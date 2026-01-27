モデルの近藤千尋さんは1月25日、自身のInstagramを更新。家族と出掛けた際のショットを披露しました。【写真】近藤千尋の家族ショット「最後の写真のひーぼおくんの顔が最高です」近藤さんは「今日は朝から夜まで横浜で遊びました」と報告し、12枚の写真を投稿。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんと娘たちと横浜を満喫した様子を披露しています。長女が妹たちの世話を焼くシーンや、太田さんが娘を抱っこする姿