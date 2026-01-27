27日（火）は低気圧が北日本付近を通過し、別の低気圧が関東の東を進むため、28日（水）には再び冬型の気圧配置となる見込みです。27日の午前中は一旦、日本海側の雪や雨は落ち着いていますが、午後になると次第に北日本では雪、北陸は雪や雨の範囲が広がるでしょう。また、28日は寒気が南下してくるため、北陸沿岸の雨も雪へと変わっていく見通しです。山陰も雪や雨が降りやすいでしょう。その他の東日本太平洋側や西日本は晴れる