リサイクルPET樹脂100%利用ペットボトル容器を用いた飲料製品大塚製薬は、リサイクルPET樹脂（マテリアルリサイクル（使用済みペットボトルを選別・粉砕・洗浄などの処理を行い、PET樹脂を再利用するリサイクル手法）によって再生されたPET樹脂）を100％利用したペットボトル容器の全国展開を今年1月下旬から開始する。これによって、同社のペットボトル飲料製品の9割以上（本数ベース）が、リサイクルPET樹脂100％利用のペットボ