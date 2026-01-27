ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、東海地区最大の和食麺類レストランチェーン「和食麺処サガミ」が監修した商品を、1月27日から東海地方（愛知県・岐阜県・三重県の一部店舗・静岡県の一部店舗）のファミリーマート約2500店舗で発売する。1975年7月に愛知県名古屋市に1号店を開店し、創業50年を超えた「和食麺処サガミ」は東海地区を中心に18都府県162