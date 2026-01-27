「クロレッツ XP クリアマスカット」モンデリーズ・ジャパンは、息スッキリの「クロレッツ」ブランドから、「クロレッツ XP クリアマスカット」を2月2日に発売する。噛んだ瞬間に口いっぱいに広がる爽やかなマスカットの香りが特長の製品となっており、程よい甘さと清涼感のある後味でスッキリ感を楽しめる。爽やかなマスカットの香りと、クロレッツらしい清涼感が楽しめるフレーバーで、“スッキリ感”にみずみずしさを加えた「ク