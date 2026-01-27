左から：「深煎りごまドレッシング 薬味ポン酢味」「同 旨辛ラー油」キユーピーは、昨年2月に発売し好評だった、深煎りごまドレッシングの春夏限定品「深煎りごまドレッシング 薬味ポン酢味」と「深煎りごまドレッシング 旨辛ラー油」の2品を再発売する。深煎りごまドレッシングは、2000年に発売し、2002年以降、23年連続でドレッシング単品国内購買シェア1位（インテージ SCI（全国消費者パネル調査）をキユーピーが集計（金額）