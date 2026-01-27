日本銀行が２７日発表した２０２５年の企業向けサービス価格指数（２０年平均＝１００、速報値）は１１１・０となり、前年と比べ３・０％上昇した。２４年（３・２％）を０・２ポイント下回り、４年ぶりに上昇幅が縮小したものの、依然として高い水準が続いている。指数は、企業間で取引される輸送や広告などのサービスの値動きを示す。前年比プラスとなるのは１２年連続。全１４６品目のうち１２２品目で上昇し、人件費や燃料