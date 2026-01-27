ベネズエラのデルシー・ロドリゲス暫定大統領/Jesus Vargas/Getty Images via CNN Newsource（CNN）ベネズエラのデルシー・ロドリゲス暫定大統領は25日、米政府からの命令をめぐり「もうたくさん」と発言した。大統領だったニコラス・マドゥロ氏が米軍に拘束されて以来、ロドリゲス氏は綱渡りの国家運営を強いられている。ロドリゲス氏は米政府の後押しで暫定大統領に就任。マドゥロ派の支持を保ちながら、一方でホワイトハウスを