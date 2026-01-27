元日向坂４６・齊藤京子の真っ赤なドレス姿が好評だ。２６日までにインスタグラムで「映画『恋愛裁判』大阪にて公開記念舞台挨拶を行なってきました！」と報告。「ようやく公開初日を迎えられ、連日たくさんのお客様と劇場でお会いでき、そして早速たくさんの感想コメントをいただき、本当に公開されたのだなと実感しています」とつづった。続けて「恋愛裁判での舞台挨拶のお衣装は、私が演じた山岡真衣のメンバーカラーであ