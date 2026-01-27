麻薬取締法違反などの疑いで書類送検された女優・米倉涼子（50）。事情を知る捜査関係者は送検までの経緯をこう語る。【写真】パートナーのアルゼンチン人ダンサー・X氏と踊る米倉涼子「関東信越厚生局麻薬取締部、通称マトリは昨年8月、米倉さんがアルゼンチン人のダンサーと同棲していた自宅に家宅捜索に入っていました。そこで薬物のようなものが押収され、鑑定の結果、違法なものであることが判明したとされています。マトリ