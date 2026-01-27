人生が完璧だと今の自分の生活を振り返ることができるのは、どんなときだろうか。2025年シーズンのアワード受賞者を祝う晩餐会で行われた、大谷翔平による2分超の英語スピーチで言及された人生観について、臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。【写真】肩出しのワンショルダードレスを着た真美子さん。ブラウンのリンクコーデのつーショットなども＊＊＊「for making my life whole」、日本語訳では「私の人生を完全なも