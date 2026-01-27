あなたは読めますか？突然ですが、「更迭」という漢字読めますか？主に政治や企業の組織変更などで使われる言葉ですが、日常的に漢字を見慣れていないと、読み方に迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「こうてつ」でした！「更迭（こうてつ）」とは、役職にある人を替えること、特に地位の高い人を辞めさせて、別の人をその職に就かせることを意味します。単なる人事異動ではなく、多くは不祥事や責任問題など、