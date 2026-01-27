チョコレートプラネットの長田庄平が25日、世界ラリー選手権（WRC）の中継にゲストで登場。【映像】「めちゃくちゃ欲しい」希少限定車（実車の様子）番組内では納車直後の新車価格約2300万円の愛車が紹介されたが、早くも「めちゃくちゃ欲しい」と希少限定車に熱視線を寄せ、「買えるかな…これ」「（駐車場は）もう1台くらい余裕あるんですけど」と言及する一幕があった。お笑い界でも大のクルマ好きとして知られる長田は、