プロ野球・DeNAは助っ人外国人の2選手が26日、日本に来日したことを発表しました。前パドレスの203センチ長身右腕のレイノルズ投手は2016年からマイナーリーグで野手としてプレーし、21年からは投手に転向しています。23年からはパドレスに移籍。24年にはメジャーデビューを果たしました。昨季は1度の先発含む19登板で、防御率5.33をマーク。メジャー通算では28登板(38投球回)で防御率4.03としています。レイノルズ投手は「無事に