タレントの香取慎吾（48）が、最新のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】香取慎吾の激変ショット＆「痩せた？」と話題の近影2025年10月に更新したInstagramでは、個人事業主向けファクタリングサービス「ペイトナー」のCM撮影オフショットを公開。原始人へと変貌を遂げた激変ショットに、「や〜だ。誰かと思ったわ」「違う人みたいでびっくりしたぁ」など驚きの声が寄せられていた。近影に反響「痩せた？」