歌手の華原朋美さんが、自身のインスタグラムを更新。ロングヘアを短くカットした姿を公開しました。 【写真を見る】【 華原朋美 】 「髪切っちゃったっ♥」「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう」「なんだかスッキリな気分です」華原さんは「髪切っちゃったっ」と綴り、ショートボブにイメージチェンジした画像を投稿。ハート形のモチーフがあしらわれたセーターに、黒のミニ丈